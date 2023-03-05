Суд оставил сумму иска мэрии Анапы по делу о ЧП с танкерами

Судья считает, что речь идет о новом требовании истца, а не изменении предыдущих.

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство со стороны администрации города-курорта Анапа об увеличении размера исковых требований до 647,4 миллиона рублей в ходе слушания иска к владельцам и фрахтователю затонувших танкеров. Инстанция оставила в силе прежнюю сумму в размере 545,9 миллиона рублей. Соответствующее заявление журналисты узнали из зала судебных слушаний.

Ходатайство об уточнении требований судом рассмотрено и отклонено… Первое ходатайство истца об уточнении требований было удовлетворено в порядке процессуальной экономии, но, судя по тому, что последовало очередное ходатайство, данное ходатайство является дополнительным требованием... Фактически, это не изменение предыдущих, ранее заявленных требований, а фактически заявление новых. решение судьи

Напомним, что сторонами-ответчиками выступают владелец и фрахтователь судна "Волгонефть-212" (ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" соответственно), а также владелец судна "Волгонефть-239". Исковые требования за понесенные расходы на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов были заявлены в размере 545,9 миллиона рублей. В предыдущем судебном заявлении мэрия Анапы говорила об уточнении требований до суммы в 647,4 миллиона рублей. Судья объяснила, что истцу может изменить предмет или основание исковых требований, однако в конкретном случае появляется новое основание (требование), вытекающее из новых договоров, заключенных с контрагентами.

Фото: pxhere.com