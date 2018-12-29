Суд не отменил арест замглавы Росимущества по Петербургу

Мужчина пробудет под стражей на время расследования.

Заместителя главы Росимущества по Петербургу и Ленинградской области Константина Калниньша оставили под арестом. Решение принято Московским районный судом.

Напомним, что фигуранта расследования обвиняют в растрате и присвоении денежных средств в особо крупном размере. По мнению судебной инстанции, менять постановление о задержании мужчины не стоит.

По версии следствия, петербуржец вместе с сообщницей Еленой Навоенко, генеральным директором компании "Лидер Транс Групп", направил в личное пользование около 225 миллионов рублей из государственного бюджета. Преступная схема работала с января по апрель 2017 года. Изначально предполагаемые злоумышленники заключили контракты на перевозку и хранение госимущества, затем предпринимательница забрала все себе, а Калниньш получал средства за хранение.

Напомним, что Елена Навоенко отправлена под домашний арест.

Фото: Piter.tv