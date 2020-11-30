Суд оштрафовал участницу пикета в поддержку художницы Цветковой

Девушка призналась, что боялась ареста.

В четверг, 3 июня, Куйбышевский районный суд огласил решение по административному делу в отношении петербурженки, которая вышла на одиночный пикет в поддержку Юлии Цветковой в центре города 23 мая. Суд признал девушку виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) во время серии одиночных пикетов и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

По словам обвиняемой, она хочет обжаловать постановление и объявить сбор на оплату штрафа. В беседе с изданием ЗакС.ру она отметила, что не признает себя виновной, и боялась ареста, а теперь может пойти домой.

Одиночные пикеты прошли у Гостиного двора, всего было 8 пикетирующих. Сейчас в суде находится еще одно дело участника пикета.

Ранее мы писали, что на Невском проспекте прошли пикеты в поддержку активистки Юлии Цветковой.

Фото: ЗакС.ру