Суд оштрафовал фирму в Петербурге за выдачу кредитов под залог машины

Действия организации признали незаконными.

Петербургская компания незаконно осуществляла потребительские займы. Нарушителя выявила прокуратура Выборгского района и представители Северо-Западного ГУ Банка России.

Проверка показала, что ООО "ДекЛизинг" выдавало потребительские займы физическим лицам под залог транспортного средства по цене значительно ниже рыночной. Клиенты отдавали свои паспорта на время выплаты долга и могли вернуть их только после погашения задолженности.

В отношении коммерческой организации возбудили дело об административном правонарушении. Суд назначил юридическому лицу штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лжеброкеры в Петербурге обманули клиентов на 21 млн рублей.

Фото: pixbay.com