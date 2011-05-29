Суд оштрафовал мужчину, который выстрелил себе в руку

С ноября 2021 года он находился под стражей.

Сестрорецкий районный суд вынес приговор петербуржцу, который выстрелил себе в руку. Целился он в своего пасынка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вадима Фролова признали виновным по статье "Хулиганство". Конфликт между родственниками произошел в ноябре 2021 года. Подсудимый, будучи пьяным, выстрелил в потерпевшего из ружья. Мужчина заявил, что пасынок пытался отобрать у него ружье.

Как выяснилось в ходе судебного процесса, Фролов обвинил мальчика в краже велосипедов, когда тот пристегивал свой велосипед к дереву у парадной. Потерпевший пошел поговорить с отцом, но тот встретил его с ружьем. В ходе спора мужчины оказались на полу и подсудимый выстрелил себе в руку.

Вадиму Фролову назначили штраф в 500 тысяч рублей, однако так как все эти месяцы он находился под стражей, его снизили до 50 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv