Суд оштрафовал болельщика "Зенита", который вывесил баннер с изображением гендиректора "Спартака"

Ранее за этот же баннер на крупную сумму оштрафовали "Зенит".

За баннер с изображением Леонида Федуна, который болельщик "Зенита" вывесил на трибуне после матча со "Спартаком", мужчина заплатит 3 тыс. рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что Андрей Сильвентойнен изготовил и организовал размещение баннера, на котором изображены болельщики московского клуба и их гендиректор. Оно отсылает к первому эпизоду сериала "Черное зеркало".

Действия мужчины расценили как нарушение правил поведения при проведении футбольных матчей. Подсудимый не оспаривал изложенное.

Напомним, матч прошел 19-го июля 2020-го года на "Газпром Арене". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Зенит" оштрафовали за публичную демонстрацию болельщиками оскорбительного баннера и за скандированием ими оскорбительных выражений.

Фото: Piter.TV