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Две петербурдженки незаконно надстроили этаж в доме на Черняховского: нарушение придется демонтировать
Сегодня, 6:43
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lesjasap

Две петербурдженки незаконно надстроили этаж в доме на Черняховского: нарушение придется демонтировать

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Суд постановил вернуть здание к изначальному состоянию.

В Смольнинском районном суде вынесли приговор в отношении двух петербурженок, незаконно построившим четвертый этаж дома в Центральном районе города. Заявление на нарушительниц подали специалисты Службы государственного строительного надзора и экспертизы. Ответчиками выступили местные жительницы Чупракова и Назаренко.

Обвинение считало, что фигурантки расследования самовольно надстроили этаж в здании по улице Черняховского, 39А. Судебная инстанция постановила, что злоумышленники должны восстановить дом до первоначального состояния.

В результате верхний этаж петербурженкам придется демонтировать.

Фото: Piter.tv

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Теги: незаконная надстройка, смольнинский районный суд, улица черняховского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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