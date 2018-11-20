Водоканал обязали привести в норму воду Охты

Организация сливает слишком много сточных вод в реку.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" должен будет привести в порядок качество сточных вод, которые сливаются в реку Охту. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

Ранее во время проверки природоохранного ведомства обнаружилось, что "Водоканал" превышает объемы сброса сточных вод. На организацию был подан иск в Дзержинский районный суд, в котором от "Водоканала" требовали принять меры по повышению качества стоков.

Суд принял сторону "Водоканала" и только после обжалования решения в Санкт-Петербургском городском суде исковые требования ведомства удовлетворены в полном объеме.

Фото: Piter.TV



