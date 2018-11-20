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Водоканал обязали привести в норму воду Охты
Сегодня, 10:52
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nastya960

Водоканал обязали привести в норму воду Охты

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Организация сливает слишком много сточных вод в реку.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" должен будет привести в порядок качество сточных вод, которые сливаются в реку Охту. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Северной столицы. 

Ранее во время проверки природоохранного ведомства обнаружилось, что "Водоканал" превышает объемы сброса сточных вод. На организацию был подан иск в Дзержинский районный суд, в котором от "Водоканала" требовали принять меры по повышению качества стоков. 

Суд принял сторону "Водоканала" и только после обжалования решения в Санкт-Петербургском городском суде исковые требования ведомства удовлетворены в полном объеме. 

Фото: Piter.TV

 

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Теги: водоканал, сточные воды, сточные воды в охте
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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