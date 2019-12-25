Суд обратил в доход государства 97 "осиротевших" культурных ценностей

Они были найдены у гражданки Костриков.

У 97 культурных ценностей "потерялся" владелец. По решению Октябрьского районного суда их передадут в собственность Ленобласти, а затем Министерству культуры по Северо-Западу. Об этом 14-го декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Заявление в суд было подано Ленинград-Финляндским транспортным прокурором. Он просил признать движимое имущество бесхозяйственным. Предметы являются вещественными доказательствами по уголовному делу от 18 декабря 2001-го года, которое было прекращено в сентябре 2019-го года. Тогда у граждански Кострико обнаружили 94 монеты из России, Латвии, Нидерландов, Германии, Англии, Франции, Кубы XIX и начала XX века, икону "Святой мученик Иоанн-воин", картину в резной багетной раме "На берегу озера" и книгу-атлас.

Суд установил, что спорное имущество брошено собственником, собственник имущества от него отказался. В связи с этим предметы были признаны доходом государства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец пытался пронести через Московский вокзал огнестрельный пистолет 1900-го года.

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