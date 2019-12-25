Петербуржец пытался пронести через Московский вокзал огнестрельный пистолет 1900-го года

Мужчина решил приобрести его "для коллекции".

Сотрудники транспортной полиции изъяли у петербуржца 120-летний огнестрельный пистолет. Его обнаружили в спортивной сумке мужчины во время досмотра на Московском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Как выяснилось, будучи работником комиссионного магазина, злоумышленник приобрел оружие за 500 рублей в качестве антиквариата.

Эксперты определили, что пистолет является огнестрельным оружием марки "Браунинг" образца 1900-го года. Он относится к категории боевого оружия и может быть пригоден для производства выстрелов.

На данный момент в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия". Максимальная санкция по этой статье может предусматривать лишение свободы сроком до 4 лет.

Piter.TV также рассказал о том, что петербуржец около рынка стрелял из автомата из окна автомобиля.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО