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Петербуржец пытался пронести через Московский вокзал огнестрельный пистолет 1900-го года
Сегодня, 11:34
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Петербуржец пытался пронести через Московский вокзал огнестрельный пистолет 1900-го года

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Мужчина решил приобрести его "для коллекции".

Сотрудники транспортной полиции изъяли у петербуржца 120-летний огнестрельный пистолет. Его обнаружили в спортивной сумке мужчины во время досмотра на Московском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО. 

Как выяснилось, будучи работником комиссионного магазина, злоумышленник приобрел оружие за 500 рублей в качестве антиквариата. 

Эксперты определили, что пистолет является огнестрельным оружием марки "Браунинг" образца 1900-го года. Он относится к категории боевого оружия и может быть пригоден для производства выстрелов. 

На данный момент в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия". Максимальная санкция по этой статье может предусматривать лишение свободы сроком до 4 лет. 

Piter.TV также рассказал о том, что петербуржец около рынка стрелял из автомата из окна автомобиля. 

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО

Теги: антиквариат, московский вокзал, огнестрельное оружие, осмотр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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