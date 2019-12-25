Суд не стал заниматься иском петербуржцев к Беглову о недвижимости губернатора

Производство по делу решили прекратить.

Санкт-Петербургский городской суд прекратил производство по иску исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова к губернатору Петербурга Александру Беглову по итогам предварительного судебного заседания. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы 25 февраля.

В декабре 2020-го года суд зарегистрировал заявление мужчины и других лиц об установлении факта, имеющего юридическое значение. Заявители попросили разобраться с информацией в сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Истцы пояснили, что в отчете Беглов не указал загородную резиденцию в поселку Комарово, которая приписывается губернатору.

Участниками коллективного иска стали более 100 человек.

По информации "Коммерсанта", губернатор направил возражения на иск. Он указал на то, что декларацию подает не как чиновник, а как физическое лицо. Кроме того, проверять декларацию губернатора, по его мнению, может только Управление президента по противодействию коррупции.

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