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Суд отказался заставлять губернатора Петербурга выплачивать субсидии частным медицинским организациям
Сегодня, 14:19
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nadezhda_sib

Суд отказался заставлять губернатора Петербурга выплачивать субсидии частным медицинским организациям

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Смольнинский районный суд Петербурга отказался принимать административный иск жительницы города к губернатору Александру Беглову. Женщина требовала обязать его вынести решение о выплате субсидий частным медицинским организациям Петербурга, которые оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом и находящимся в группе риска. 

Также Светлана Николаева просила определить порядок указанных выплат, уточнила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд не будет принимать иск к производству, так как изданием нормативных актов занимаются исключительно исполнительная и законодательная органы власти. У судебной власти нет полномочий возлагать обязанности на губернатора по вынесению решений о выплате субсидий. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суды Петербурга начали рассматривать дела об увольнениях в период коронавируса. 

Ранее Piter.TV

 

Теги: выплаты, субсидия, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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