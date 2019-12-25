Суд отказался заставлять губернатора Петербурга выплачивать субсидии частным медицинским организациям

Смольнинский районный суд Петербурга отказался принимать административный иск жительницы города к губернатору Александру Беглову. Женщина требовала обязать его вынести решение о выплате субсидий частным медицинским организациям Петербурга, которые оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом и находящимся в группе риска.

Также Светлана Николаева просила определить порядок указанных выплат, уточнила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд не будет принимать иск к производству, так как изданием нормативных актов занимаются исключительно исполнительная и законодательная органы власти. У судебной власти нет полномочий возлагать обязанности на губернатора по вынесению решений о выплате субсидий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суды Петербурга начали рассматривать дела об увольнениях в период коронавируса.

Ранее Piter.TV