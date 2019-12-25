Суд не признал вырубку тополя на Васильевском острове незаконной

Проведенная специалистами экспертиза показала, что дерево находится в неудовлетворительном состоянии и может представлять угрозу для людей.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по иску Андрея Левина к Комитету по благоустройству Петербурга о признании незаконным и отмене решения о сносе тополя на Васильевском острове. Об этом 1 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец указал, что он проживает на 16-й линии В.О. В ноябре 2020-го года он узнал, что в сквере у его дома собираются снести тополь на основании порубочного билета от 15 сентября 2020. Мужчина считает, что это нарушает его законные права на благоприятную окружающую среду. Так как, по его информации, дерево было здоровым, то Левин попросил признать незаконным решение о вырубке тополя.

Другие данные были у ответчика. Представители второй стороны указали на то, что сносу подлежит одно дерево. Оно находится в неудовлетворительном состоянии: имеет стволовую гниль, пустоты в стволовой части и может упасть на людей.

Как выяснилось, избавить от дерева попросил петербуржец. Он оставил жалобу на портале "Наш Петербург". Гражданин указал, что рядом находится детская площадка. Он опасается, что тополь может упасть.

Суд не стал удовлетворять требования Андрея Левина, так как вместо снесенного дерева высадят новое.

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