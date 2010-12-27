Арбитражный суд Петербурга не признал контракт на перевозку депутатов незаконным

Компания-перевозчик продолжит предоставлять транспортные услуги чиновникам из Смольного.

В Арбитражном суде не нашли нарушений в договоренности между петербургскими депутатами и компанией-перевозчиком. Ранее региональная Антимонопольная служба обратилась с иском, чтобы признать контракт недействительным.

Напомним, что контракт на транспортное обслуживание чиновников Смольного заключен в конце 2016 года. Его стоимость составляет 439 миллионов рублей.

Отметим, что городская норма ранее позволяла унитарным организациям заключать соглашения без проведения конкурсного отбора. В сентябре представители антимонопольной службы через Верховный суд отменили норму. Однако, даже после этого Арбитражный суд Петербурга не счел сделку между Смольным и перевозчиком недействительной, ведь на момент ее проведения норма имела законную силу.