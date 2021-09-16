Ранее мужчину оправдали присяжные.

Суд не признал авторитета Костю Канского из Красноярска вором в законе. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на информацию, предоставленную краевом судом. Ранее присяжные вынесли оправдательный приговор фигуранту расследования Константину Найбауэру. Мужчина подозревается по статье 210.1 УК РФ за занятие высшего положения в криминальной иерархии. На данный момент постановление инстанции не вступило в законную силу.

Напомним, что Константина Найбауэра задержали правоохранительные органы в октябре 2019 года. Дом, в котором жил подозреваемый, был взят штурмом. Мужчина стал первым, против которого применялась статья о занятии высшего положения в преступной иерархии. Она появилась в Уголовном кодексе России только с 1 апреля 2019 года.

Полиция полагает, что Канского короновали местные преступники в 1997 году. Фигурант расследования якобы "держал" Красноярский край и Туву. Среди его полномочий значилась возможность давать указания региональным бандам. Подозреваемый имеет две судимости. В 1982 году он отсидел за угон автомобиля, а в 2008 году - за незаконное хранение наркотиков. Обвиняемый не признал вину. Сторона защиты подала ходатайство о том, чтобы дело рассматривалось судом присяжных.

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Фото: Piter.tv