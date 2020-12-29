Суд не принял иск Навального к Пескову

В графе о состоянии дела указан статус "возвращено".

Пресненский суд Москвы не принял иск оппозиционного политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Это следует из картотеки суда.

Иск касался слов Пескова о том, что Навальный сотрудничает с ЦРУ. Политик требовал признать данные высказывания порочащими его честь и несоответствующими действительности. Также Навальный требовал опубликовать опровержение на сайте Кремля.

В графе о состоянии дела указан статус "возвращено". Дата решения — 12 января. В качестве основания для отказа суд указал несоблюдение статей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса.

Ранее мы писали, что Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина".

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