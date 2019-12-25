Суд назначил наказание двум сотрудницам полиции Ленобласти за взяточничество

Недобросовестным правоохранителям грозит тюрьма и штраф.

Бывшие сотрудницы полиции Ломоносовского района Ленинградской области признаны виновными за совершение взяток в период с июня по октябрь 2018 года. Об этом сообщил Следственный комитет региона.

Установлено, что экс-заместитель начальника отдела полиции и ее сообщница получили от ИП 400 000 рублей взамен на игнорирование административных нарушений.

Суд приговорил начальницу в отставке к 7,5 годам лишения свободы, а участковой назначил штраф в 1,5 миллионов рублей.

Ранее мы рассказали о том, что инспекторы ДПС в Ленобласти попались на взятке в 200 тысяч рублей.

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