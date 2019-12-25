  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Инспекторы ДПС в Ленобласти попались на взятке в 200 тысяч рублей
Сегодня, 13:44
29
lizapoluda

Инспекторы ДПС в Ленобласти попались на взятке в 200 тысяч рублей

0 0

Злоумышленников задержали прямо на месте.

В Ленинградской области задержаны двое инспекторов ДПС. Полицейские вымогали у водителя 200 тысяч рублей, угрожая ему фиктивным делом о хранении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и 47-ому региону.

По предварительным данным, злоумышленники остановили машину потерпевшего  и провели осмотр, в ходе которого они якобы нашли наркотические средства. За свободу водителю пришлось заплатить крупную сумму.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать инспекторов с поличным. Сейчас оба взяточника задержаны, решается вопрос об их аресте.

Ранее мы рассказали о том, что начальника базы Минобороны в Ломоносове и его подельника задержали за миллионную взятку.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии