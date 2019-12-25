Инспекторы ДПС в Ленобласти попались на взятке в 200 тысяч рублей

Злоумышленников задержали прямо на месте.

В Ленинградской области задержаны двое инспекторов ДПС. Полицейские вымогали у водителя 200 тысяч рублей, угрожая ему фиктивным делом о хранении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и 47-ому региону.

По предварительным данным, злоумышленники остановили машину потерпевшего и провели осмотр, в ходе которого они якобы нашли наркотические средства. За свободу водителю пришлось заплатить крупную сумму.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать инспекторов с поличным. Сейчас оба взяточника задержаны, решается вопрос об их аресте.

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Фото: Pixabay