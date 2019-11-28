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Суд назначил 150 часов обязательных работ активисту "Голоса"

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Суд постановил, что активист "имел умысел путем угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью".

Суд приговорил активиста "Голоса" Романа Удота  к  150  часам обязательных работ. Его обвинили в угрозе убийством журналистам телеканала НТВ.

Суд постановил, что активист "имел умысел путем угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью".  Он вырвал телефон из рук журналистки НТВ, а второму крикнул, что "выкусит кадык". Сотрудники телеканала написали заявление в полицию. 

Потерпевшие заявили, что восприняли угрозы всерьез и испугались за свою жизнь. Адвокат Романа Удота заявил, что его подопечный не давал разрешения на съемку. А также отметил, что журналисты продолжили съемку после того, когда восприняли слова Удота всерьез.

Конфликт произошел в аэропорту Шереметьево в марте 2018 года. После случившегося сопредседателя "Голоса" отправили под домашний арест, но через два месяца выпустили изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

Теги: роман удот, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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