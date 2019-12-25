Подозреваемого в убийстве своих родителей в Петербурге мужчину отправили на принудительное лечение в психбольницу

Подозреваемый находится под стражей с конца марта 2020 года.

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление по уголовному делу в отношении Кирилла Балакшова, которого обвиняли в убийстве. Мужчину освободили от уголовной ответственности: он будет проходить лечение в стационаре с интенсивным наблюдением, где ему будут оказывать психиатрическую помощь.Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело поступило в суд с ходатайством следствия о применении принудительных мер медицинского характера.

По версии следствия, в марте 2020-го года во время ссоры с матерью и отцом на Казанской улице Балакшов нанес им удары ножом. Женщина скончалась на месте, а ее супруг ― в автомобиле скорой помощи. На следующий день подозреваемого задержали, он признал свою вину.

Фото: Piter.TV