Суд изъял у экс-начальника полиции Красносельского района 38 млн рублей

Прокуратура решила, что бывший полицейский и его жена жили на коррупционные доходы.

Приморский районный суд Петербурга обратил в доход РФ имущество состоявшего в должности начальника ОЭБиПК УМВД России по Красносельскому району Юрия Шуравина и его жены Виктории. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Суд установил, что с 2010 по 2020 год Шуравины официально заработали более 59 млн рублей. В этот же период они потратили на покупку движимого и недвижимого имущества почти такую же сумму. Прокуратура сделала вывод, что прокуратура считает, что источником этих средств стала коррупция.

В итоге в казну перешел земельный участок в Ленобласти площадью 3219 кв. м и жилой дом на нём. Также в доход государства отошёл автомобиль Mercedes-Benz GLE 2017 года выпуска. Ещё суд взыскал 38 млн рублей, что эквивалентно стоимости квартиры на Свердловской набережной.

Дело приобрело особый резонанс из-за должности, которую ранее занимал Шуравин. Он отвечал за борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией в Красносельском районе.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга