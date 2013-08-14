Суд изменил меру пресечения для главы администрации Кировского района

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия в отношении Алексея Кольцова, главы администрации Кировского района, отпустив его из СИЗО и избрав мерой пресечения запрет определенных действий.

В сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга уточняется, что Алексей Кольцов, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжелые последствия, ч.3 ст.285 УК РФ, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Среди ограничений, наложенных на подсудимого, запреты на посещение массовых и общественных мероприятий, на разглашение данных расследования, на общение с рядом лиц и использование средств связи.

Глава администрации Кировского района был задержан в начале марта. По версии следствия, преступное бездействие Алексея Кольцова привело к возникновению задолженности у МУП "Водоканал Кировского района" в размере 634 542 966 рублей 56 копеек, и создало условия для преднамеренного банкроства предприятия. Таким образом, Кольцов причинил особо крупный ущерб организации, существенно нарушив ее права и законные интересы.

На текущий момент Алексей Кольцов продолжает числиться главой администрации Кировского района.

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