Суд избрал меру пресечения виновным в аварии на Климовском заводе, из-за которой жители Подольска остались без отопления

Игорь Кушников будет находиться под стражей до 7 марта.

Генерального директора Климовского специализированного патронного завода Игоря Кушникова, начальника котельной и заместителя главы администрации заключили под стражу по решению Басманного суда города Москвы. Мужчина обвиняется по статье за превышение должностных полномочий. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы региональных судов общей юрисдикции.

Кушникову Игорю Леонидовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 7 марта 2024 года. пресс-служба судов общей юрисдикции

Дополнительно мера пресечения названа и для начальнику котельной, в которой произошла авария. Александра Чикова заключили под стражу на срок до 7 марта 2024 года. Должностное лицо обвиняется совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ. речь идет об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям по безопасности. Также заместитель главы администрации города Подольска в Московской области Роман Рязанцев будет находиться под арестом на срок 2 месяца — до 9 марта 2024 года. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.

В ночь на третье января тысячи жителей Подольска остались без отопления. Этот инцидент произошел в связи с крупной аварией, зафиксированной на котельной станции в микрорайоне Климовск. Первые комментарии главы городского округа Подольск Григория Артамонова официально появились лишь спустя сутки после начала активных жалоб горожан на низкие температуры.

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Фото и видео: Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции/ТАСС