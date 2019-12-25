Суд арестовал подозреваемого в нелегальной торговле оружием петербуржца

Мужчина был участником преступной группы подпольных "оружейников".

Московский районный суд Петербурга арестовал до середины октября петербуржца Дениса Пилипенко, подозреваемого в незаконной торговле оружием. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Известно, что с 2017 года мужчина и еще несколько неустановленных человек были участниками преступной группы, занимавшейся незаконной покупкой, хранением и продажей американского огнестрельного оружия. Кроме самого оружия участники продавали основные части к нему, клиентов искали через личные встречи и в интернете. Сам Пилипенко приискивал покупателей и передавал им товар, для чего люди приобретали оружие – неясно. Следователи отметили, что раскрытая деятельность Пилипенко – лишь незначительная часть всего нелегального бизнеса группы. Пока известно о незаконной реализации только 17 единиц оружия.езаконном введении в оборот 17 единиц огнестрельного оружия лицам, умысел которых на дальнейшее применение не ясен.

В суде мужчина не согласился с подозрением и отказался от дачи показаний.

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Фото: Piter.TV