Наркомагазин возглавляли и координировали две женщины.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что в Петербурге накрыли очередной наркомагазин из даркнета. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, наркомагазин возглавляли и координировали две женщины. Отмечается, что одна из владелиц ранее ранее неоднократно судимая за сбыт наркотиков. Петербурженки сбывали запрещенные вещества мужчинам, которые развозили "закладки" по городу.

Во время обысков в квартире задержанных обнаружили 400 грамм психостимуляторов.

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