В Петербурге задержали мужчину с 50 граммами амфетамина

В Невском районе задержан наркоторговец с пакетом психотропного вещества.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петербурга, которого задержали по подозрению в сбыте амфетамина, сообщает ГУ МВД по городу и области.

1 декабря, в ходе проверки, полицейские изъяли у 35-летнего подозреваемого почти 50 грамм наркотического вещества. Мужчину остановили у дома 57/1 по Дальневосточному проспекту. Экспертиза установила, что в пакете находило 48,54 грамма амфетамина.

По данному делу ведется проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотический средств и психотропных веществ".