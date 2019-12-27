Суд Петербурга отправил в колонию главаря банды наркодилеров на 11 лет

Обвинительный приговор также вынесен и его сообщникам.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что в Петербурге осудили главаря банды наркодилеров Дмитрия Козлова. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Петербуржец в конце 2013 года организовывал поставки наркотиков и приобщил к этому делу сообщников. Как оказалось, участники группы хранили наркотические вещества дома, там они их расфасовывали, а после привозили партии для дальнейшей продажи.

В итоге Дмитрий Козлов получил 11 лет колонии. Обвинительный приговор также вынесен и его сообщникам.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина получил ножевое ранение на проспекте Ветеранов.

Фото:Piter.TV