В настоящее время ведётся поиск его сообщников.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что в Петербурге задержали наркоторговца с широким ассортиментом товаров в гараже. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Наркоторговца задержали в минувший вторник, 14 июля. Его привлекли к ответственности в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили ещё в апреле

Отмечается, что в его гараже во Фрунзенском районе обнаружили 41 грамм кокаина, 34 грамма амфетамина и 22 грамма каннабиса.

В настоящий момент, правоохранители ищут его сообщников.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на КАД водители грузовиков устроили драку.

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