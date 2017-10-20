Студентка, устроившая жуткое ДТП в Харькове, арестована на два месяца

В пятницу, 20 октября суд на два месяца арестовал студентку, которую подозревают в наезде на прохожих в Харькове. Жертвами ДТП стали шесть человек, пять получили травмы.

В пятницу, 20 октября суд на два месяца арестовал студентку, которую подозревают в наезде на прохожих в Харькове. Жертвами ДТП стали шесть человек, пять получили травмы. Об этом сообщает "Фонтанка".



По данным прокуратуры, девушка четыре раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД в 2016 году, а также дважды в 2017.



Напоминаем, что ДТП в Харькове произошло 18 октября. Девушка за рулем автомобиля Lexus въехала в толпу людей на перекрестке. В результате аварии погибли пять человек. Ранее в пятницу стало известно, что в крови девушки были обнаружены опиаты.