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Студентка, устроившая жуткое ДТП в Харькове, арестована на два месяца

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В пятницу, 20 октября суд на два месяца арестовал студентку, которую подозревают в наезде на прохожих в Харькове. Жертвами ДТП стали шесть человек, пять получили травмы.

В пятницу, 20 октября суд на два месяца арестовал студентку, которую подозревают в наезде на прохожих в Харькове. Жертвами ДТП стали шесть человек, пять получили травмы. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным прокуратуры, девушка четыре раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД в 2016 году, а также дважды в 2017.

Напоминаем, что ДТП в Харькове произошло 18 октября. Девушка за рулем автомобиля Lexus въехала в толпу людей на перекрестке. В результате аварии погибли пять человек. Ранее в пятницу стало известно, что в крови девушки были обнаружены опиаты. 

Теги: дтп в харькове , новости харькова , происшесвия , суд
Категории: Мировые новости

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