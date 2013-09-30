Суд арестовал на 10 суток подругу пранкера, устроившего вульгарную съемку у храма в Москве

Анастасия Чистова привлечена к административной ответственности.

Замоскворецкий суд в Москве арестовал на 10 суток подругу пранкера, устроившего вульгарную съемку у храма Василия Блаженного. Речь идет о россиянке Анастасии Чистовой, которая позировала фотографу в форме правоохранительных органов. А сам блогер может стать фигурантом уголовного дела. Вопрос решается Следственным комитетом.

Суд признал Чистову виновной по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ей наказание в виде ареста на срок 10 суток. пресс-служба суда

Напомним, что Руслан Бобиев из Таджикистана разместил в социальных сетях фотографию, имитирующий оральный половой акт с женщиной около российского храма. Девушка была одета в куртку с надписью "Полиция". Вечером 30 сентября пара была задержана представителями закона. Блогер публично извинился за свой поступок.

В Петербурге арестовали блогера, гонявшего пьяным по Невскому проспекту.

Фото: Pixabay.com