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Суд арестовал на 10 суток подругу пранкера, устроившего вульгарную съемку у храма в Москве
Сегодня, 14:41
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Суд арестовал на 10 суток подругу пранкера, устроившего вульгарную съемку у храма в Москве

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Анастасия Чистова привлечена к административной ответственности.

Замоскворецкий суд в Москве арестовал на 10 суток подругу пранкера, устроившего вульгарную съемку у храма Василия Блаженного. Речь идет о россиянке Анастасии Чистовой, которая позировала фотографу в форме правоохранительных органов.  А сам блогер может стать фигурантом уголовного дела. Вопрос решается Следственным комитетом.

Суд признал Чистову виновной по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ей наказание в виде ареста на срок 10 суток.

пресс-служба суда

Напомним, что Руслан Бобиев из Таджикистана разместил в социальных сетях фотографию, имитирующий оральный половой акт с женщиной около российского храма. Девушка была одета в куртку с надписью "Полиция". Вечером 30 сентября пара была задержана представителями закона. Блогер публично извинился за свой поступок. 

В Петербурге арестовали блогера, гонявшего пьяным по Невскому проспекту.

Фото: Pixabay.com

Теги: анастасия чистова, арест, блогер, москва, руслан бобиев, храм василия блаженного
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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