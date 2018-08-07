В Петербурге арестовали блогера, гонявшего пьяным по Невскому проспекту

Обвиняемый пробудет в СИЗО до 13 ноября этого года.

Смольнинский районный суд Петербурга отправил под стражу блогера, гонявшего пьяным по Невскому проспекту. Михаил Рябчиков обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ). Об этом 16 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, вечером 13 сентября сотрудник ДПС попросил Рябчикова показать ему водительское удостоверение, а также выйти из автомобиля. Блогер же резко дернул дверь машины, пытаясь ее закрыть, зажав при этом правую руку сотрудника. "В результате обвиняемый причинил последнему физическую боль и повреждения в виде ушибленной раны правой кисти".

Следствие также указало, что обвиняемый нигде не работает и не имеет постоянного дохода. Кроме того, он демонстрировал свое преступное деяние в социальной сети Instagram. Рябчиков в свою очередь не отрицает, что был пьян. Однако он не считает, что представляет угрозу для общества. Обвиняемый вместе с адвокатом просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд не пошел им навстречу.

Напомним, вечером 13 сентября полицейские наткнулись на онлайн-трансляцию блогера, гонявшего в состоянии алкогольного опьянения по Невскому проспекту. Спустя 15 минут у дома №118 по Невскому проспекту сотрудники ДПС увидели каршеринговый автомобиль Kia Rio. Сначала мужчина попытался скрыться от правоохранителей, но безуспешно. При задержании блогер также оказывал сопротивление (сотрудник полиции получил телесные повреждения) и выражался нецензурной бранью. Позже мужчину доставили в отдел полиции. Нарушителем оказался 31-летний бывший дальнобойщик Михаил, известный как Дальнобой, – автоблогер, на аккаунт в Instagram которого подписаны 7,2 тысяч человек.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга