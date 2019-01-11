Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Александр Макаров будет под стражей до 9 февраля.

Химкинский городской суд Московской области на два месяца арестовал начальника участка "ТСК Дельта-строй" Александра Макарова, который отвечал за пожарную безопасность в сгоревшем OBI в Московской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители инстанции. Известно, что мужчина подозревается по статье за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, которые также повлекли за собой гибель человека. На ближайшие два месяца фигурант расследования останется в СИЗО (до 9 февраля 2023 года).

Постановлением Химкинского городского суда Московской области Макарову Александру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля. Полина Вдовцова, пресс-секретарь суда

Ранее подозреваемый заявил СМИ о том, что проводить работы ночью было решением "Меги Химки". Дополнительно из-за трагедии правоохранительные органы задержали Дениса Сагитова и местного прораба Ильнура Шайхутдинова. Напомним, что возгорание охватило территорию строительного гипермаркета 9 декабря. Повреждено 17 тысяч квадратных метров. OBI практически полностью сгорел, но основное здание торгового центра не пострадало. Жертвой инцидента стал охранник. Суд отпустил под подписку о невыезде прораба и сварщика. Они подозреваются по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ.

СКР: причиной пожара в подмосковном ТЦ "Мега Химки" стали сварочные работы в помещении.

Фото и видео: Telegram / SHOT