Суд Тюмени отправил в СИЗО шестерых фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем

В результате отравления "паленкой" погибли девять человек.

Суд в Тюмени арестовал шестерых фигурантов дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Было установлено, что в торговых точках Тюмени продавали спиртосодержащую жидкость с этикеткой "Родники Сибири". В результате употребления продукции скончались девять человек. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали десять подозреваемых.

Трое фигурантов будут находиться в следственном изоляторе до 5 марта, еще трое, среди которых заведующий одной из торговых точек, - до 6 марта. Им предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого по статьям о сбыте (и производстве) товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Челябинске машина въехала на остановку и насмерть сбила женщину.

Видео: СУ СКР по Тюменской области