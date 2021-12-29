В Челябинске машина въехала на остановку и насмерть сбила женщину

Также в ДТП пострадали три человека.

В Челябинске легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

По информации ведомства, водитель не справился с управлением, вследствие чего заехал на остановку общественного транспорта и врезался в торговый павильон. В результате произошедшего погиб один человек, еще трое пострадали. По информации местных СМИ, погибшей является 74-летняя женщина.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Собеседник агентства в правоохранительных органах отметил, что водитель машины имеет небольшой опыт вождения. Известно, что он "сдал на права" с седьмого раза.

Ранее пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Белгороде.

Видео: ВК/ЧП | ДТП Челябинск