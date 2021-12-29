Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Белгороде

В Белгороде самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом рассказал "РИА Новости" представитель городского аэропорта.
Инцидент произошел 10 января. Воздушное судно, которое следовало из Москвы, в ходе приземления при торможении выкатилось с ВПП. На борту находились 53 человека, включая шестерых членов экипажа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Отмечается, что на момент посадки самолета полоса приземления была обработана.
В настоящее время специалисты устанавливают точную причину происшествия.
Ранее в США сотрудники полиции вытащили пилота упавшего на железнодорожные пути самолета за мгновение до столкновения с поездом.
Видео: Telegram / SHOT, Baza, 112
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