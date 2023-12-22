В Петербург прибыли 735 детей из Белгорода и Белгородской области

Чтобы пребывание детей в Петербурге было максимально комфортным, для них предусмотрено пятиразовое питание, медицинское обслуживание и разнообразные культурно-экскурсионные программы.

В пятницу, 29 марта, на Ладожском вокзале в Петербурге встретили школьников из Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В Петербург прибыл поезд с 735 детьми и 61 сопровождающим, среди которых было пять медицинских работников. Из-за неблагоприятной обстановки в Белгороде и приграничных районах области школьники не могли продолжать обучение в привычном режиме. Однако уже со следующей четверти они смогут вернуться к освоению школьной программы. Ученикам из Белгородской области предоставят возможность получать образование в общеобразовательных учреждениях Петербурга. Кроме того, для них будут открыты двери различных кружков и секций. Особое внимание уделят организации досуга школьников. В этой реализации этой задачи примет непосредственное участие педагогический университет имени А.И. Герцена.

Чтобы пребывание детей в Петербурге было максимально комфортным, для них предусмотрено пятиразовое питание, медицинское обслуживание и разнообразные культурно-экскурсионные программы. Заботиться о детях также будет региональное отделение Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".

Ранее, 26 марта, в Петербурге встретили детей из Мариуполя, приехавших в город на каникулы.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга