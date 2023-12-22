Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела в четверг

Валентин Демидов оценил разрушения, связанные с воздушным нападением ВСУ на регион.

В общей сложности после обстрела в Белгороде, произошедшего в четверг, повреждены 193 квартиры, 68 индивидуальных домов и 13 хозяйственных субъектов. Соответствующую статистику привел глава города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Всего к этому моменту есть данные о повреждениях в 261 жилом помещении. Всего пострадало 193 квартиры. Также есть данные о разрушениях различной степени в 68 индивидуальных домах. Пострадали 13 хозсубъектов. Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, что согласно информации от министерства по обороне страны, около 12:30 часов дня 15 февраля система противовоздушной обороны уничтожила над территорией Белгородской области 14 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В министерстве по здравоохранению отметили, что жертвами трагедии стали семеро местных жителей, включая одного несовершеннолетнего гражданина. Пострадали 19 человек по информации от губернатора региона Вячеслава Гладкова. Власти уточнили, что сильные повреждения получил торговый центр, расположенный на улице Плеханова. В здании находятся магазин "Магнит" и аптека. Также в помещении школы под номером 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура спортивного стадиона. Мэр города упоминал о том, что различные повреждения выявлены в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, 36 индивидуальных строениях, четырех хозяйственных субъектах.

В Крым и Пензенскую область отправили 450 детей из Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / ДЕМИДОВ