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Суд арестовал бывшего вице-губернатора Мордовии Меркушкина на два месяца

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Его обвиняют в даче взятки.

Суд в Саранске арестовал бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Меркушина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ. Он был задержан при попытке пересечь границу РФ сотрудниками УЭБиПК МВД Мордовии. По версии следствия, в 2015 году бывший вице-губернатор совместно с председателем совета директоров и акционером ОАО КБ "Мордовпромстройбанк" передали взятку в размере 7 млн рублей, предназначенную за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка.

Деньги предназначались управляющему Национального Банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. Меркушин своей вины в суде признал.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.

Фото: Фотобанк Moscow-Live / Flicker
Видео: Следственный комитет

Теги: алексей меркушин, вице-губернатор, мордовия, ск рф по мордовии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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