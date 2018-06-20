Суд аннулировал заключение экспертизы, разрешившей строить завод на берегу Байкала

"Аквасиб" намерен оспорить решение.

27 марта Кировский районный суд Иркутска признал незаконным строительство завода по разливу воды на берегу Байкала.

Судья аннулировала решение экспертной комиссии о положительном заключении экологической экспертизы. Незаконным признали и приказ об утверждении заключения и разрешения на строительства объекта.

Ранее природоохранная прокуратура выяснила, что экспертиза проекта строительства была с нарушениями. Стройка завода по разливу байкальской воды затрагивала болота, где гнездятся редкие краснокнижные. птицы

Иркутская компания "Аквасиб", главным владельцем которой является китайская компания, намеренна оспорить решение суда. Завод планировали вести в эксплуатацию до 2021 года. При полной мощности он должен производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. 80% продукции будут поставлять на экспорт в Китай.

Видео: Piter.tv ; YouTube