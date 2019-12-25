Суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении священника Курмоярова

Калининский районный суд зарегистрировал уголовные дела в отношении Иоанна Курмояровой и Виктории Петровой, которые обвиняются в распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Оба фигуранта сейчас находятся под стражей.
Ранее Курмояров пытался оспорить свой арест, но Санкт-Петербургский городской суд не встал на его сторону. По версии следствия, в соцсетях и на YouTube на канале "Православный виртуальный приход" он публиковал ролики с ложной информацией.
Курмояров предлагал объявить акцию гражданского неповиновения, пытался рассуждать о том, что ждет российскую армию дальше, разоблачал "ложь кремлевской пропаганды: где вы были все эти 8 лет?", указывал, кто будет в аду, а кто в раю, дополняя все вышеизложенное счетом для сбора пожертвований для тех, кто хочет "верить разумно".
Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Ранее Иоанн Курмояров был священнослужителем, но в апреле 2022 его лишили сана указом патриарха Кирилла.
Виктория Петрова, по версии следствия, выступила с критикой боевых действий в Украине и руководства страны во "ВКонтакте".
К производству дела пока не приняты.
Фото: ВКонтакте / Иоанн Курмояров
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