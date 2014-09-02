Суд Петербурга запретил два паблика в VK за пропаганду транссексуальности

Проверку проводила прокуратура совместно с сотрудниками Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

В четверг, 1 сентября, Василеостровский суд Петербурга рассмотрел иск прокурора о признании информации, размещенной в двух сообществах в соцсети "ВКонтакте", запрещенной на территории России. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

По данным суда, некая гражданка Жилина, которая заподозрила паблики "СРЧ" и "ВПШ" в распространении информации, вредящей здоровью и развитию несовершеннолетних, обратилась в ведомство с жалобой.

Проверку проводила прокуратура совместно с сотрудниками Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Экспертиза посчитала, что материалы "пропагандируют транссексуальность, а также трансгендерность, рекламируют действия по смене пола", а также "имеют широкий резонанс", в силу чего способны причинить вред детям и подросткам".

В пресс-службе добавили, что "размещенная информация создает видимость приемлемого обществом явления, способствует укоренению в обществе мнения об обыденности этого явления и успешности лиц, пропагандирует расстройства сексуального предпочтения, может оказаться для несовершеннолетних эмоционально привлекательной и будет побуждать их к указанным действиям.

В результате суд признал рассматриваемую на заседании информацию запрещенной к распространению в РФ.

Фото: Piter.tv

