Суд Петербурга выселил чемпионку Европы по баскетболу из помещения на Рубинштейна

Она использовала помещение с 2009-го года без необходимых на то документов.

Куйбышевский районный суд Петербурга выселил серебряного призера чемпионата мира по баскетболу, чемпионку Европы Анну Архиповой-Фон Калманович из нежилого помещения на улице Рубинштейна. Иск подал комитет имущественных отношений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец указал, что спортсменка с 2009-го года использовала помещение в доме №15-17 без правоустанавливающих документов. Объект является государственной собственностью Петербурга. Ранее между Шабтаем Генриховичем Калмановичем, ее мужем, и ведомством был заключен аренды под размещение там творческой мастерской, но бизнесмен умер в 2009-м году, и договор аренды прекратил свое действие. Ответчик просила продлить действие договора, но суд отказал.

Комитет имущественных отношений объясняет свой иск тем, что объект включен в Фонд социально-значимых объектов и Фонд творческих мастерских. Так как помещения не освобождали, то полагается взыскать сумму за неосновательное обогащение. За все годы долг составил более 2 млн рублей. Также истец просил обязать женщину вернуть прежний облик помещения.

В свою очередь Архипова-Фон Калманович подала встречный иск. Она отметила, что в помещении был проведен качественный капитальный ремонт за ее средства и ее мужа. В связи с этим она хочет получить 3 млн рублей.

Суд постановил взыскать с баскетболистки в общей сложности около 700 тыс. рублей и выселить ее из помещения. Также она должна будет устранить изменение границ помещения. В удовлетворении встречного иска суд отказал.

Фото: Instagram /@anna.a.csp3