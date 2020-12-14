Горсуд Петербурга разрешил Руслану Дрюме вновь посещать матчи

Лидер фан-движения "Зенита" отделался штрафом.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу лидера фан-движения "Зенита" Руслана Дрюмы и его адвоката на приговор Петроградского районного суда. В итоге Горсуд Петербурга отменил решение районного суда. Об этом "Фонтанке" рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Городской суд пришел к выводу, что потасовка на стадионе является нарушением правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (КоАП РФ с. 20.31).

Напомним, на прошлой неделе болельщики Александр Румянцев, Руслан Дрюма и Александр Иванов во время матча между сборными России и Кипра, который проходил на стадионе "Газпром Арена", устроили потасовку в секторе D103. Румянцев и вовсе обматерил других болельщиков. В суде он признал вину и объяснил, что его спровоцировали. В результате болельщика оштрафовали на 11 тыс. рублей. Дрюма участвовал в драке, Иванов же в ходе потасовки порвал одному из зрителей матча футболку. И Дрюма, и Иванов отправились в СИЗО на несколько дней. Также суд запретил им посещать футбольные мероприятия в течение двух лет.

Фото: ФК "Зенит" / Анна Мейер