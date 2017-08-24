Суд Петербурга признал экстремистскими книги писателя, критиковавшего войну в Чечне

Сборник статей «Восточные размышления» автора Яна Новака-Езераньского признан запрещенной литературой

В Петербурге решением суда признана экстремистской книга польского писателя Яна Новака-Езераньского. Сборник статей под названием "Восточные размышления" в том числе содержит критику на текущий политический строй России.

Поляк среди прочего пишет, что Россия демонстрирует желание восстановить "старую советскую империю", кроме того, критикует Владимира Путина за установку мемориальной доски Юрию Андропову, а также припоминает военные действия в Чечне.

Ян Новак-Езераньский – польский общественный деятель, писатель и журналист, много лет возглавлявший польскую секцию радиостанции «Свободная Европа».

Видео: архив