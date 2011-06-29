Суд Петербурга отправил в СИЗО повара, подозреваемого диверсии на электроподстанции

Мужчина проник на территорию электростанции и установил два взрывных устройства.

Суд Петербурга отправил под стражу подозреваемого в организации взрыва на электроподстанции в Красногвардейском районе города в апреле. После взрыва двух самодельных устройств несколько районов остались без света. По данным следствия, за инцидентом стоит гражданин Украины, работавший поваром в кафе в Ленинградской области, пишет spb.aif.ru.

Подстанция перестала работать ночью 3 апреля. Официальная версия указывает на "техническое нарушение на оборудовании". Жители Красногвардейского и Калининского районов, а также Токсово и Новодевяткино, были без электричества на несколько часов. По словам свидетелей, ночью в Красногвардейском районе был слышен громкий звук, за которым последовало отключение света. Некоторые видели яркую вспышку и услышали сильный хлопок через секунду.

Через три месяца подозреваемого арестовали. Он оказался украинцем, работавшим поваром в Всеволожске. Мужчина проник на территорию электростанции и установил два взрывных устройства. По версии следствия, он получил задание от СБУ.

Фото: Piter.TV