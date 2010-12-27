Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Суд Петербурга отправил под домашний арест главу ФК "Политех"
Сегодня, 21:39
0
ProkVad
109

Суд Петербурга отправил под домашний арест главу ФК "Политех"

0
 
 

Но заключил под стражу другого фигуранта дела.

Петербургский суд отправил под домашний арест главу ФК "Политех" Кирилла Мирзояна. Полиция настаивала на заключении под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Вечером 30 марта Куйбышевский районный суд рассмотрел ходатайства следствия об аресте Мирзояна и директора компании "Нормарус" Сергея Каковского. Они обвинены в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, директор некоммерческого партнерства "Футбольный клуб Политех" Мирзоян получил субсидию за 2016 год от комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, при этом предоставленные документы о закупке спортивной формы и инвентаря в "Нормарус" на сумму 6,7 млн рублей являются подложными.

Говорится в сообщении пресс-службы

Кирилл Мирзоян отправлен под домашний арест. Однако Каковского заключили под стражу. Меры пресечения избраны до 29 мая.

Теги: арест , политех , суд , футбольный клуб
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5