Суд Петербурга оставил под стражей бывшего священника Курмоярова

В апреле 2022 года патриарх Кирилл лишил его сана.

Санкт-Петербургский городской суд оставил под стражей бывшего священника Иоанна Курмоярова, который обвиняется в распространении фейков о российской армии. Об этом 20 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Стороне защиты не удалось оспорить решение Калининского районного суда. Адвокаты считают, что меру пресечения необходимо смягчить, изменив ее на запрет определенных действий.

Служителя церкви задержали за видео, которое он опубликовал в соцсетях. В задержании участвовали сотрудники центра "Э" и ФСБ.

Известно, что Курмоярову 54 года. По данным открытых источников, в монашество с именем Иоанн был пострижен в 2011 году. Два года назад в Новосибирской епархии его уволили из семинарии и временно запретили в служении за критический пост о Главном храме Вооружённых сил в Подмосковье. В апреле 2022 его лишили сана указом патриарха Кирилла.

Фото: ВКонтакте / Иоанн Курмояров