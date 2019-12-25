Московский суд Петербурга оштрафовал авиакомпанию "Россия" на 200 тысяч рублей

Авиакомпания не предъявила документы о проведенной дезинфекции в самолетах.

В четверг, 21 октября, в объединенной пресс-службе судов сообщили, что Московский районный суд привлек к административной ответственности авиакомпанию "Россия".

Известно, что представители компании не предъявили сведения о проведенных дезинфекциях в самолетах, которые вылетали из Петербурга в Симферополь, Мурманск, Ростов, Калининград, Нижний Новгород и Минеральные воды. Не было документов и о профподготовке своей наземной бригады. Специалистов должны были обучить правилам дезинфекции и оказанию первой помощи при отравлении средствами.

Вину компания не признала. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что летевший из Петербурга в Грозный самолет с неисправностью приземлился в Шереметьево.

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