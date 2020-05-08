Суд Петербурга обязал экс супругу Бивола опровергнуть слова о боксёре

Блогеру Екатерине Бивол пришлось ответить за публикации о бывшем муже

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал ложными и порочащими высказывания блогера Екатерины Бивол в адрес её бывшего мужа, профессионального боксёра Дмитрия Бивола, и обязал её опубликовать опровержения.

Суд установил, что распространённые Екатериной Бивол сведения не соответствуют действительности и наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации истца. В связи с этим ответчице предписано разместить опровержение на всех принадлежащих ей и администрируемых интернет ресурсах. Согласно решению суда, опровержение должно быть опубликовано на страницах в социальных сетях, а также в каналах и группах в мессенджерах. В качестве формы опровержения определена резолютивная часть судебного решения.

Материалы должны находиться в открытом доступе для неограниченного круга лиц и сохраняться не менее шести месяцев с даты публикации. Как следует из материалов дела, Екатерина Бивол размещала порочащие сведения о бывшем супруге в социальной сети. Публикации выходили в период с сентября 2024 года по август 2025 года. Дмитрий Бивол является профессиональным боксёром полутяжёлой весовой категории и обладателем чемпионских поясов по версиям WBC, IBF, WBO, WBA Super и IBO. Он уроженец Киргизии, проживает в России, развод с Екатериной Бивол состоялся два года назад после 16 лет брака.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала подозреваемого в поджоге Mercedes-Benz на Софийской.

Фото: Piter.TV