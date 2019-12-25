Суд Петербурга обязал Милонова публично опровергнуть клевету об иркутском коммунисте

Милонов в суде не явился, он доверил это представителю, который возражал против иска.

В пятницу, 30 сентября, Кировский суд Петербурга рассмотрел иск экс-главы КПРФ в Заксобрании Иркутской области Андрея Левченко к депутату Госдумы Виталию Милонову о защите чести и достоинства. Об этом рассказали в объединенной прес-сслжубе судов города.

Левченко просил признать клеветой слова Милонова, которые он высказал в эфире НТВ 19 февраля 2021 года. Он утверждал на телеканале, что Левченко "разворовал весь лес в Иркутской области", "является ворюгой, лесным ворюгой", "всё Китаю продал, продал всё китайцам". Также бывший депутат Заксобрания Иркутской области требовал опровергнуть эти слова.

Милонов в суде не явился, он доверил это представителю, который возражал против иска. Лингвистическая экспертиза показала, что в его утверждениях были "негативные сведения о Левченко, его деятельности, деловых и моральных качествах, нарушениях закона и норм морали". Инстанция сочла, что это не соответствует действительности и порочит честь, достоинство и деловую репутацию Левченко.

В итоге суд обязал Милонов публично опровергнуть сказанное, а также взыскал с него 300 рублей на расходы за оплату госпошлины.

Фото: Piter.tv

